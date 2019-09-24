МИД РФ выразил протест зампосла США из-за ситуации с визами

Москва, 24 сентября. Заместитель посла Соединенных Штатов Барт Горман во вторник был вызван в МИД России в связи с ситуацией вокруг невыдачи виз части делегации Российской Федерации для участия в неделе высокого уровня Генассамблеи ООН. Об этом сообщил журналистам заместитель руководителя дипломатического ведомства Сергей Рябков.

«Сегодня в МИД был приглашен заместитель главы дипломатической миссии в России, которому был выражен протест и передана соответствующая нота», — передает РИА Новости слова российского дипломата​​​.

Напомним, ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что не получил своевременно американскую визу и не сможет принять участие в Генассамблее ООН в Нью-Йорке, куда он должен был отправиться во вторник.

Ранее специальный представитель главы российского государства по вопросам климата Руслан Эдельгериев сообщал, что РФ официально объявит на ГА ООН о присоединении к Парижскому соглашению по климату.

Напомним, 74-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН начала свою работу 17 сентября в США. Москву на Генассамблее ООН представит руководитель МИД РФ Сергей Лавров. Ожидается, что российский министр выступит с трибуны ООН.