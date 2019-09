Трамп посмеялся над активисткой, обвинившей лидеров мировых держав в «краже ее детства»

Нью-Йорк, 24 сентября. Президент США Дональд Трамп посмеялся над выступлением 16-летней шведской активистки Греты Тунберг на саммите ООН по борьбе с изменениями климата. Отреагировал на слова девушки глава Белого дома в микроблоге Twitter.

Активистка обвинила лидеров мировых держав в пустословии и «краже ее детства и мечты».

Трамп, который скептически относится к разговорам о глобальном потеплении, в отличие от многих других глав государств — участников саммита, пробыл на мероприятии меньше 15 минут.

Позднее он опубликовал в микроблоге запись речи активистки и прокомментировал ее.

She seems like a very happy young girl looking forward to a bright and wonderful future. So nice to see! https://t.co/1tQG6QcVKO