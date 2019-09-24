Трамп посмеялся над активисткой, обвинившей лидеров мировых держав в «краже ее детства»

Нью-Йорк, 24 сентября. Президент США Дональд Трамп посмеялся над выступлением 16-летней шведской активистки Греты Тунберг на саммите ООН по борьбе с изменениями климата. Отреагировал на слова девушки глава Белого дома в микроблоге Twitter.

Активистка обвинила лидеров мировых держав в пустословии и «краже ее детства и мечты».

«Люди страдают, люди умирают, гибнут целые экосистемы. Мы на пороге массового вымирания. А все, о чем вы можете говорить, — это деньги», — заявила она с трибуны.

Трамп, который скептически относится к разговорам о глобальном потеплении, в отличие от многих других глав государств — участников саммита, пробыл на мероприятии меньше 15 минут.

Позднее он опубликовал в микроблоге запись речи активистки и прокомментировал ее.

«Она похожа на очень счастливую девочку, которая предвкушает светлое и замечательное будущее. Как приятно смотреть на это!» — написал президент США.

She seems like a very happy young girl looking forward to a bright and wonderful future. So nice to see! https://t.co/1tQG6QcVKO — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 сентября 2019 г.

Напомним, в 2017 году Трамп объявил, что США выходят из Парижского соглашения по климату, заключенного в 2015 году. Свое решение глава Белого дома объяснил тем, что документ был «крайне нечестным» по отношению к Штатам и якобы мог нанести ущерб экономическим интересам страны, а он их ставит на первое место. По словам американского лидера, это соглашение обогащало бы другие страны, такие как Индия и Китай.

Поступок Трампа многие сочли большой ошибкой, раскритиковал его и экс-президент США Барак Обама, который являлся одним из авторов Парижского соглашения.

Во время пресс-конференции на саммите G20 в Осаке в этом году президент РФ Владимир Путин подтвердил приверженность России Парижскому соглашению по климату. Накануне премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление правительства России о принятии документа.

Соглашение определяет международный план действий по сдерживанию глобального потепления. Оно также закрепляет поворот к низкоуглеродной модели экономического развития, основанной на постепенном отказе от традиционных технологий добычи, переработки и использования ископаемых ресурсов, в пользу «зеленых технологий».