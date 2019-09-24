ГИБДД оштрафовала вышедшего из тюрьмы Кокорина на 30 тысяч рублей

Москва, 24 сентября. Футболист Александр Кокорин оказался должником перед ГИБДД. Стало известно, что за вышедшим из колонии спортсменом числятся 47 штрафов на сумму почти в 30 тысяч рублей.

Пока игрок отбывал наказание в колонии, машина находилась в распоряжении его супруги Дарьи. За это время за водителем накопилось 47 штрафов, общая сумма по которым составила 29 тысяч 500 рублей.

Большая часть взысканий, сообщает «ФедералПресс», предъявляется за превышение скоростного режима.

По некоторым данным, большинство штрафов Кокорин уже погасил. Какую часть взысканий осталось оплатить футболисту — неизвестно.

Тем временем освободившийся нападающий петербургского «Зенита» продолжает футбольную карьеру. Он прошел медицинское обследование и уже начал тренировки по индивидуальной программе.

Напомним, футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев отбывали наказание из-за драк в октябре 2018 года, в результате которых пострадали водитель телеведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталий Соловчук, а также чиновник Минпромторга Денис Пак.

Уголовное дело было возбуждено по статьям «Хулиганство» и «Побои», а затем было переквалифицировано в «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Приговором суда были осуждены четверо участников драки: Александр Кокорин и его брат Кирилл, а также Павел Мамаев и их друг Александр Протасовицкий.

6 сентября Алексеевский суд Белгородской области удовлетворил ходатайства об условно-досрочном освобождении братьев Кокориных и Мамаева. 17 сентября они были освобождены из-под стражи.