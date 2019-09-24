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Рябков сообщил о прибытии Мадуро в Москву

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Рябков сообщил о прибытии Мадуро в Москву

Москва, 24 сентября. Президент Венесуэлы Николас Мадуро прибудет в Москву во вторник, заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

«Он сегодня прилетает и, как я понимаю, основной день визита», — цитирует Рябкова РИА Новости.

Накануне венесуэльский лидер сообщил о том, что отправляется в Россию с официальным визитом. По его словам, в Москве он собирается встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.

В конце августа министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и вице-президент Венесуэлы Делси Родригес подтвердили готовность продолжать военно-техническое сотрудничество двух стран. Лавров тогда заявил, что Россия солидарна с народом Венесуэлы и поддерживает курс мирного урегулирования ситуации в республике.

Напомним, в январе лидер оппозиции Хуан Гуайдо на фоне организованных его сторонниками беспорядков объявил себя исполняющим обязанности президента. Попытку госпереворота поддержали США, Канада и ряд союзников Вашингтона в Латинской Америке. Россия и Китай осудили западные страны, поддержавшие госпереворот в Венесуэле. 

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