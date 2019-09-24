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Олег Рой снимает анимационный блокбастер про юнармейцев «Стражи»

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Олег Рой снимает анимационный блокбастер про юнармейцев «Стражи»

Москва, 24 сентября. Российский писатель и продюсер Олег Рой стал автором сценария приключенческого мультипликационного сериала «Стражи». Как стало известно Федеральному агентству новостей, герои нового анимационного фильма списаны с участников патриотического движения «Юнармия».

Мультипликационные юнармейцы будут героями из будущего, поэтому по сюжету сериала они смогут предсказывать и менять ход событий, предотвращать природные катастрофы, мирить заклятых врагов, выживать в экстремальных условиях и, конечно, спасать мир. Противниками юнармейцев станут злодеи профессор Мортус и его армия дронов. 

«Наши анимационные герои, конечно, придуманы, — комментирует лидер движения Роман Романенко. — Но их прообразы списаны с реальных юнармейцев — ребят, которые гордятся историей своей страны, хотят принести пользу родине. Их желание всегда и во всем быть первыми порой забрасывает их в сложные ситуации. Вот тут-то и проявляются те навыки, которые юнармейцы приобрели у нас в движении. Хотя, не обойдется и без волшебства».

Олег Рой снимает анимационный блокбастер про юнармейцев «Стражи»

Рой уверяет, что «Стражи» будут качественным российским блокбастером и намерен побороться за статус «Лучшего анимационного фильма». 

«Современные 3D-эффекты, игровая графика, реалистичные движения, реалистичные персонажи, богатая сюжетная линия. На этом проекте мы помоделируем с размахом!» — делится он ожиданиями.

Сериал «Стражи» должен появиться на российских экранах в 2020 году. В процессе к созданию новых серий подключат самих юнармейцев, обещают в студии Роя. Предполагается, что в мультсериале будет 11 серий по 22 минуты.

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Источник: Федеральное агентство новостей
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