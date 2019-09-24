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Спорт

Стала известна сумма отступных для «Спартака» за Парфенова

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Стала известна сумма отступных для «Спартака» за Парфенова

Москва, 24 сентября. По информации Федерального агентства новостей, «Спартак» в скором времени может решиться на смену главного тренера. Это произойдет в том случае, если текущий наставник команды Олег Кононов не сумеет исправить положение команды в ближайшие недели.

Сообщается, что основным кандидатом на пост главного тренера красно-белых в таком случае станет работающий в «Урале» Дмитрий Парфенов. Однако для того, чтобы пригласить специалиста, который в бытность игроком семь лет защищал цвета столичного клуба, «Спартаку» придется заплатить неустойку. По словам источника, она составит в районе 600 тысяч евро. 

После 10 туров «Спартак» занимает 9-е место в таблице РПЛ. В активе команды 14 набранных очков.

Кононов возглавил красно-белых после отставки Массимо Карреры осенью прошлого года. Под его руководством команды финишировала на пятом месте в прошлом сезоне. 

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Источник: Федеральное агентство новостей
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