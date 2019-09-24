В Госдуме объяснили, что заставило Зеленского подписать закон об импичменте

Глава украинского государства Владимир Зеленский воспользовался правом вето к закону, в котором прописаны полномочия временной следственной комиссии при подготовке импичмента президента. Тем самым он отменил решение Верховной рады предыдущего созыва. В итоге в силу вступит тот закон об импичменте, который был разработан командой Зеленского.

Депутат Государственной думы Евгений Федоров в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей прокомментировал решение Зеленского подписать этот документ. По словам российского парламентария, данный проект закона является не более чем фикцией — депутаты Рады даже при всем желании не смогут отправить Зеленского в отставку, потому что полностью ему подконтрольны.

«Во-первых, ему ничто не угрожает, потому что, согласно нормам этого закона, импичмент может наступить только при 2/3 голосов парламента. А он эти голоса контролирует. Это как раз тот политический случай, когда президент полностью контролирует парламент. То есть импичмент невозможен по определению», — подчеркивает политик.

Он добавил, что Украина до сих пор находится под внешним управлением; свою волю Киеву навязывает Вашингтон. То есть говорить о том, что Зеленский или его соратники сами писали этот закон, ни в коем случае нельзя.

«Выглядеть «красиво» и «демократично» с точки зрения Соединенных Штатов Америки этот закон позволяет. То есть якобы в стране установлена демократия, и по бумагам меня могут в любой момент убрать. Но он не имел права его не подписать, потому что правовых оснований его не подписать просто не было», — подытожил Евгений Федоров.

Ранее стало известно, что украинские парламентарии пытались отменить закон о процедуре импичмента президента, причем инициатором предложения выступала политическая сила, контролируемая бывшим главой государства Петром Порошенко. Известный политолог Владимир Корнилов специально для ФАН прокомментировал это решение.

«Оппозиция пыталась это дело затянуть, но Рада, по сути, еще раз проголосовала за закон, который устраивает Зеленского. Демарш пытались устроить те, кто против этого закона, но Рада отказалась. Вот и все», — сказал аналитик.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности.