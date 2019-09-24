Трамп стал последней надеждой Зеленского

Украина попала в самый центр политических дрязг в США, заявил политолог, обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов, комментируя Федеральному агентству новостей предстоящую встречу лидеров Украины и Соединенных Штатов Америки.

«Мощная» встреча

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что встреча с американским лидером Дональдом Трампом будет «предметной и мощной». Об этом во вторник, 24 сентября, сообщила пресс-служба украинского президента.

В настоящий момент Зеленский находится в Соединенных Штатах. Как сообщает офис президента Украины, глава государства должен будет выступить на сессии Генассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН), а также принять участие в различных встречах, в том числе с Трампом 25 сентября.

«Я думаю, что у нас будет предметная, мощная встреча», — приводит слова Зеленского его пресс-служба.

Также президент отметил, что «Украине нужна поддержка Соединенных Штатов».

В свою очередь республиканцы и демократы в Сенате США выразили готовность восстановить военную помощь Украине, в случае ее отмены Дональдом Трампом.

В стиле Порошенко

Как отметил Владимир Корнилов, говорить о речи Зеленского на сессии Генассамблеи ООН не приходится. Он опять вспомнит «российскую агрессию» и выступит в стиле бывшего президента Украины Петра Порошенко. Никто никогда особо эти формальные ежегодные речи не анализирует.

«Что же касается встречи Трампа и Зеленского — вот она вызовет внимание всей американской прессы. Так получилось, что Украина вляпалась в самый центр политических дрязг в США. И Зеленскому предстоит очень тяжелый выбор по поводу своей позиции, чтобы затем снова не быть обвиненным во вмешательстве», — добавил Владимир Корнилов.

По словам политолога и политтехнолога Натальи Елисеевой, для Украины Трамп остается последней надеждой. Европейский союз уже показал, что склонен к развороту в сторону России. И единственный, кто может повлиять на ЕС — это Трамп.

«Разговор действительно будет предметным: «Северный поток — 2», газовый вопрос в целом, оказание финансовой помощи. Возможно, будет затронута информация, которая была недавно опубликована в Washington Post, а именно расследование касательно сына Джо Байдена и заявления Трампа, что Украина никого не волнует. Исход данной встречи покажет, списали Украину со счетов, или еще планируют использовать», — заключила Наталия Елисеева.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Данилюк сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский на встрече с главой Соединенных Штатов Дональдом Трампом собирается обсудить вопросы урегулирования ситуации на территории Донбасса.