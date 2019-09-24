Москва, 24 сентября. Саммит «Россия — Африка» будет проходить каждые два года поочередно в России и одной из африканских стран. Об этом рассказал посол Гвинеи в РФ Мохамед Кейта.

Первый форум «Россия — Африка» пройдет 23–24 октября в Сочи. Председателями саммита станут президент РФ Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.

Кейта отметил: планируется, что следующий форум пройдет в одной из стран Африки. Сейчас не определено, какая страна станет следующей хозяйкой саммита.

«Это станет известно в итоговой декларации саммита в Сочи. Но планируется, что будет так», — заявил Кейта в интервью РИА Новости.

По словам дипломата, следующую страну проведения мероприятия определят главы государств — участников форума в Сочи.

Ранее спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов обсудил вопросы двустороннего сотрудничества и предстоящий саммит «Россия — Африка» с делегацией комитета по международным делам Палаты депутатов Египта.