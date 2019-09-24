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Массовое убийство удалось предотвратить в кировской школе

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Массовое убийство удалось предотвратить в кировской школеМосква, 24 сентября. В Кирове сотрудники правоохранительных органов предотвратили массовое убийство в одной из школ. Об этом заявил заместитель руководителя управления противодействия экстремизму МВД России Владимир Макаров.

Как рассказал Макаров в ходе тематического форума в Москве, правоохранители в Кирове установили личность несовершеннолетнего ученика, который интересовался темой школьного насилия.

Подросток планировал совершить массовое убийство в школе с применением холодного оружия и самодельного взрывного устройства.

Боле подробной информации о школе и об ученике пока не сообщается. 

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