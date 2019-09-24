В Госдуме предложили переместить штаб-квартиру ООН из США в другую страну

США в нарушение своих обязательств перед международным сообществом не оформили вовремя визы членам российской официальной делегации, которые планировали принять участие в работе сессии Генассамблеи ООН, заявил глава комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев. В связи с этим необходимо начать рассматривать предложения по перемещению штаб-квартиры ООН из США в другие страны, считает член комитета Государственной думы по международным делам, депутат Антон Морозов.

Косачев уточнил, что сам не получил визу для участия в Генассамблее.

«Это возмутительная акция, не имеющая объяснений и оправданий», — сказал Константин Косачев в комментарии РИА Новости.

Он указал, что визы не получили 10 делегатов. Американская сторона не оформила их в должный срок. Косачев добавил, что среди тех, кто не получил визы — глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и восемь сотрудников МИДа, включая главного переводчика и руководителя аппарата главы ведомства Сергея Бутина. Все они должны были сопровождать министра иностранных дел Сергея Лаврова в поездке в Нью-Йорк для участия в Генассамблее.

Это, к сожалению, уже не первый случай, когда США нарушают свои обязательства страны, принимающей у себя международную делегацию, говорит Морозов.

«Поэтому уже давно назрел вопрос, что необходимо начать процессы рассмотрения предложений других государств по перемещению в одно из них штаб-квартиры ООН. Американцы, к сожалению, не могут организовать работу по своевременной выдаче виз, по обеспечению необходимого иммунитета для дипломатических представительств и ряду других организационно-технических вопросов», — заявил Морозов в беседе с Федеральным агентством новостей.

Скорей всего вопрос бюрократический, так как они сильно сократили численность своих сотрудников в Москве и не справляются с потоком обращений, отмечает парламентарий.

«Они слишком долго их рассматривают и согласовывают между собой. Но не исключено, что это элемент определенного политического давления с их стороны, хотя представители российской делегации совершенно безвредны для Америки. Вряд ли их приезд мог в каком-то политическом смысле навредить США», — рассказал депутат.

Ранее специальный представитель президента России по вопросам климата Руслан Эдельгериев сообщал, что РФ официально объявит на Генассамблее ООН о присоединении к Парижскому соглашению по климату.

Напомним, 74-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН стартовала 17 сентября в Нью-Йорке. Россию на Генассамблее ООН представит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Глава МИД РФ выступит с трибуны ООН, а также примет участие в заседаниях Совета Безопасности ООН.