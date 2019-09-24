Представители Москвы в суде заявили о «российском сэндвиче» в деле ЮКОСа

Гаага, 24 сентября. Руководство ЮКОСа для отмывания денег применяло схему, которую адвокаты назвали «российским сэндвичем». Об этом заявил руководитель Международного центра правовой защиты (МЦПЗ) Андрей Кондаков, представляющий интересы Москвы по данному делу.

В Гааге начался заключительный раунд слушаний, во время которых бывшие мажоритарные акционеры ЮКОСа оспаривают отмену решения о выплате им Россией 50 миллиардов долларов.

Как объяснил Кондаков, суть «российского сэндвича» состояла в том, что денежные средства олигархи выводили из России в контролируемые офшорные компании, потом они возвращались уже под видом «иностранных инвестиций» в ЮКОС.

«Российский сэндвич» — лишь один из примеров нечистых рук истцов, но таких нарушений гораздо больше», — заявил глава МЦПЗ.

По его словам, в общей сложности российские адвокаты представили суду 28 видов нарушений экономических законов России истцами. Именно видов, а не примеров, которых в разы больше, подчеркнул Кондаков.

Отметим, что последний день заседаний по делу планируют провести 30 сентября.

Напомним, суд в Гааге в январе 2014 года удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа и обязал Россию выплатить 50 миллиардов долларов в качестве компенсации за лишение активов. Москва подала апелляцию на данное решение.

Спустя год в Бельгии и Франции во исполнение решения третейского суда в Гааге на имущество, которое сочли российским, наложили обеспечительный арест. В апреле 2016 года Окружной суд Гааги признал, что арбитраж, который обязал Россию выплатить 50 миллиардов долларов экс-акционерам ЮКОСа, был некомпетентен в этом вопросе. Фактически была признана правота Москвы в этом затянувшемся деле.