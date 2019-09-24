Более 200 несовершеннолетних задержали летом в Москве на незаконных митингах «оппозиции»

Москва, 24 сентября. Сотрудники правоохранительных органов задержали 225 несовершеннолетних из 25 регионов РФ во время незаконных митингов «оппозиции», которые прошли в Москве минувшим летом. Об этом сообщил заместитель начальника антиэкстремистского ГУ МВД России Владимир Макаров на форуме «Противодействие идеологии терроризма в образовательной сфере и молодежной среде».

Он также уточнил, что во время несанкционированных акций были задержаны 246 студентов из 65 столичных вузов.

Напомним, летом 2019 года Любовь Соболь, Дмитрий Гудков, Илья Яшин и другие соратники скандального блогера Алексея Навального организовали несколько незаконных митингов, которые привели к массовым беспорядкам в столице. Некоторые участники несанкционированных акций получили реальные сроки за нападения на сотрудников правоохранительных органов.

Поводом для организации незаконных митингов стал отказ Мосгоризбиркома регистрировать «оппозиционеров», предоставивших поддельные подписи, в качестве кандидатов на выборах в Мосгордуму. Особенно здесь выделилась Любовь Соболь, почти 15% подписей которой оказались липовыми. Ранее соратницу Навального неоднократно ловили на незаконных махинациях с подписями. Так, столичные правоохранители нашли в одной из московских квартир целую «фабрику поддельных подписей», организованную Соболь. Кроме того, несостоявшийся кандидат не постеснялась подкупить некоторых избирателей и использовать подписи мертвых.