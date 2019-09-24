Глава МИД Франции заявил, что кризис в Ливии не может быть решен военным путем

Париж, 24 сентября. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что он будет председательствовать на встрече по Ливии в следующий четверг в штаб-квартире Организации Объединенных Наций.

Ле Дриан заявил журналистам, что целью встречи является привлечение сторон конфликта к более активному участию в политическом процессе и стремление к проведению международной конференции для прекращения кризиса в Ливии.

Он указал, что тот, кто считает, что решение ливийского кризиса может быть найдено военным путем, ошибается. Такие люди, по мнению французского министра, ввергают Ливию в еще большую опасность. Ле Дриан, констатировал, что встреча в штаб-квартире ООН должна стать первым шагом вперед на пути решения конфликта.

«Я не тот, кто говорит, какую роль играет Халифа Хафтар в Ливии. Ливийцы должны решить это в процессе диалога, который был бы возможен после предстоящей международной конференции», — убежден Ле Дриан.

Напомним, внутренний кризис в Ливии начался в 2011 году после свержения и убийства главы страны Муаммара Каддафи. На данный момент в стране действует двоевластие. На востоке органом власти значится избранный народом парламент. Западом управляет Правительство национального согласия (ПНС), которое базируется в Триполи и активно сотрудничает с террористами. ПНС руководит Файез Саррадж.

На стороне Сарраджа в Ливии сражаются боевики запрещенных в России «Исламского государства» и «Аль-Каиды»1. Как считают СМИ, Правительство национального согласия Ливии превращает страну в новый оплот ИГИЛ1.

1 Организация запрещена на территории РФ.