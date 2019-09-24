Представитель Гармаша опроверг госпитализацию актера

Ростов-на-Дону, 24 сентября. Российский актер театра и кино Сергей Гармаш получил травму в ростовской воздушной гавани «Платов».

Согласно данным телеканала РЕН-ТВ, 61-летний артист разбил голову. Гармаша доставили в медицинское учреждение в Новочеркасске.

В настоящее время другие подробности инцидента неизвестны.

Впрочем, сообщения о травме артиста опроверг официальный представитель актера Олег Будрин. По данным Nation News, Гармаш улетел из Ростова тем же рейсом, в настоящее время он снимается в Северной столице.

Напомним, на счету российского артиста Гармаша более 100 ролей в кино, в том числе он снялся в фильмах «Утомленные солнцем», «Елки», «Выкрутасы», «Стиляги», «Охота на пиранью» и многих другие. Кроме того, на его счету роли в многочисленных телевизионных сериалах и работы в театре.

Сегодня Сергей Гармаш является одним из ведущих актеров столичного театра «Современник» с обширным репертуаром. Он играет в «Вишневом саду», «Братьях Карамазовых», «Трех товарищах», «Мурлин Мурло» и других.