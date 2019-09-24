Минобороны РФ показало видео первого пуска крылатой ракеты «Уран»

Москва, 24 сентября. Минобороны РФ опубликовало видео первого пуска противокорабельной крылатой ракеты «Уран» малым ракетным кораблем «Смерч» в Японском море.

Ранее капитан второго ранга Николай Воскресенский сообщил, что для выполнения боевого упражнения в рамках этапа заводских ходовых испытаний были привлечены десять боевых кораблей и вспомогательных судов.

«Уран» был выпущен по дрейфующей надводной цели, находившейся в 50 километрах от корабля. Она была успешно поражена.

Изначально на корабле «Смерч» был установлен ракетный комплекс Малахит после МРК прошел модернизацию в АО «Северо-Восточный ремонтный центр» на Камчатке и на «Дальзаводе» во Владивостоке. На корабле установили комплекс противокорабельных крылатых ракет «Уран», а также снастили судно новой артиллерией.