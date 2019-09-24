Киевский политолог рассказал, что ждет Януковича после возвращения на Украину

Киев, 24 сентября. Возможное возвращение четвертого президента Украины Виктора Януковича на родину, о котором ранее рассказал адвокат Виталий Сердюк, не обернется для политика ничем хорошим. Об этом заявил киевский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев, отметив, что у экс-главы страны почти не осталось единомышленников.

«В ближайшей перспективе возвращение Януковича нереально. Сегодня ни власть, ни общество не готовы принимать его. Он здесь никому не нужен, даже своим бывшим соратникам», — объяснил политолог.

По его словам, в случае возвращения на родину Янукович будет «только дискредитировать и политически дисквалифицировать» своих бывших соратников, которые в настоящее время представляют оппозицию в парламенте.

Карасев выразил мнение, что экс-лидера Украины ждут многочисленные судебные разбирательства и последующие за ними новые приговоры, сообщает «URA.RU».

Он также обратил внимание на то, что сегодня украинские политики сходятся во мнении, что «эпоха Януковича ушла, и отмотать пленку уже не получится».

Как ранее сообщал «Царьград», четвертый президент Украины Янукович готовится к возвращению на родину. По словам юриста Сердюка, в России украинский политик находится временно.

Напомним, в июле 2019 года суд Европейского союза (ЕС) принял решение об отмене санкций, которые ране были введены в отношении Януковича. Как отмечал НСН, в начале текущего года Янукович суд в Киеве заочно приговорил Виктора Януковича к 13 годам тюрьмы по обвинению в государственной измене.