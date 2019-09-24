Сирия новости 24 сентября 12.30: ХТШ столкнулась с армией в Идлибе, убийство двух командиров «Южного фронта» в Даръа

Сирия, 24 сентября. Боевики «Тахрир аш-Шам» столкнулись с армией в Идлибе. В Даръа убиты два полевых командира «Южного фронта». Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обмениваются ударами с радикалами на юге Идлиба, в Алеппо проводят работы по разминированию.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: строит укрепления в районе поселка Мадая на юге провинции Идлиб, обменялась на рассвете ударами с сирийскими военнослужащими близ Хан-Шейхуна.

«Сирийская свободная армия» (ССА): обстреляли курдские отряды SDF на севере Алеппо.

Курды: провели рейд в Дейр-эз-Зоре, задержав гражданского, на севере Алеппо совершили нападение на позиции протурецких боевиков ССА.

Международная коалиция: провели совместный рейд с отрядом SDF в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Алеппо

После полуночи на севере провинции в очередной раз произошло столкновение между боевиками из числа поддерживаемой Турцией «Сирийской свободной армией» (ССА) и бойцами «Демократических сил Сирии» (SDF) на фронтах близ города Харбиль и у деревни Мареа, о чем сообщает информагентство Step News Agency. Ни одна из сторон не заявила о своих потерях.

Инженерные подразделения Сирийской арабской армии (САА) тем временем зачищают районы города Алеппо Инзарат и Аль-Джейдет от остатков боеприпасов, брошенных боевиками «Джебхат ан-Нусра»1 при отступлении из города в 2016 году. Работы по ликвидации мин-ловушек и складов боевиков продлятся до 14.00, после чего собранную взрывчатку уничтожат за чертой города на военном полигоне, как передает портал SANA.

Гражданское лицо было серьезно ранено при взрыве самодельной бомбы, установленной в его автомобиле. Как сообщает новостной портал Step News Agency, взрыв произошел на севере провинции в городе Ахтарин. Подробности происшествия пока неизвестны.

Провинция Дейр-эз-Зор

Портал Jofr News передает, что совместный рейд был проведен боевиками SDF на востоке провинции. Курдских боевиков SDF сопровождали боевые вертолеты коалиции. Силы коалиции десантировали в поселке Зер к востоку от Дейр-эз-Зора, где попытались задержать одного из жителей, штурмовав его дом. Задержанного мужчину боевики обвиняют в связи с боевиками «спящей ячейки» ИГИЛ1, что пока не было доказано. Как стало известно источнику, ранее задержанные проживал в городе Абу эль-Лиель, расположенного на территории контроля правительственных сил.

«Гражданские лица - это не ИГИЛ» - под таким лозунгом проходят протесты мирного населения в Дейр-эз-Зоре, как сообщает новостное агентство Euphrates Post. Жители провинции возмущены сериями арестов невиновных людей, задержанных курдами по подозрению в пособничестве боевиками ИГ1, обысками в домах и конфискацией во время рейдов любого оружия для самозащиты. Медиаактивисты указываю, что SDF использует «антитеррористические рейды» на востоке Сирии для личной мести своим идейным противникам. Ряд бывших заключенных тюрем SDF подтвердили, что к ним применяли пытки.

Провинция Даръа

По неподтвержденной информации, два солдата САА из числа бывших полевых командиров «Южного фронта» были убиты в районе поселка Музейриб и Аль-Ашара, как сообщает источник в сети Twitter Qalaat Al Mudiq. Оба нападения были совершены неизвестными. Отметим, что вчера было совершено покушение на полковника САА. С середины лета в провинции началась серия покушений на представителей официальной власти, высокопоставленных членов сирийской армии и бывших полевых командиров «Южного фронта» (фракция ССА, раньше действовала на юге Сирии). В результате дипломатических переговоров «вооруженной оппозиции» и официального Дамаска в 2018 было заключено перемирие. Однако, медиактивисты склонны считать, что в провинции остались подпольно действующие боевики, которые намерены продолжить свою борьбу с представителями власти и будут избавляться от бывших членов «Южного фронта», которые поддержали перемирие.

Провинция Идлиб

На рассвете боевики «Тахрир аш-Шам» обменялись ударами с сирийской армией и союзными силами в двух километрах от городов Тель-Джафар и Хан-Шейхун. Новостной канал Step News сообщил о потерях с обеих сторон. Корреспондент портала также сообщил, что сирийская армия в авангарде с силами специальной 25 дивизии (она же в прошлом спецназ «Силы Тигра») нанесли удар по опорным пунктам джихадистов на холме Тель-Джафар. Подконтрольный радикалам «Тахрир аш-Шам» медиасурс «Ибаа» опубликовал заявление, что боевики уничтожили ракетную установку САА и возвели укрепленные огневые точки в районе поселка Мадая.

1 Организация запрещена на территории РФ.