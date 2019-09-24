Туадера назвал пять приоритетных направлений развития ЦАР

Нью-Йорк, 24 сентября. Стратегия Африканского банка развития (АБР), основанная на пяти приоритетных направлениях, является рычагом для содействия региональной интеграции и для гармоничного развития африканского континента. Об этом заявил президент Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера.

Лидер ЦАР принял участие в совещании высокого уровня по целям в области устойчивого развития ЦАР при участии президента АБР в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

По мнению главы республики, пять приоритетных направлений развития ЦАР, предложенные АБР, могут позитивно изменить ситуацию на африканском континенте.

Стратегия АБР включила следующие аспекты: про свещение в ЦАР, продовольствие в ЦАР, ее и ндустриализацию и интеграцию, а также улучшение качества жизни населения в республике.

Туадера отметил, что власти государства знают о проблемах, которые стоят перед страной и требуют от властей и партнеров согласованных действий для эффективного разрешения и оправдания ожиданий жителей.

Он призвал участников встречи к сотрудничеству и развитию международного партнерства.