Президент Египта назвал условие для восстановления стабильности на Ближнем Востоке

Нью-Йорк, 24 сентября. Восстановление стабильности на Ближнем Востоке станет возможным только тогда, когда политический ислам откажется от стремления прийти к власти. Такое условие назвал президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси на встрече с американским лидером Дональдом Трампом на полях 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

«Регион будет оставаться в состоянии нестабильности до тех пор, пока политический ислам будет стремиться к власти», — сказал глава Египта.

Народ африканского государства, по его словам, не примет снова его правления, как это было, когда исламисты находились у власти на протяжении года.

Лидеры двух стран обсудили также ситуацию в Ливии, Судане и Йемене. Ас-Сиси подчеркнул, что его вторая за два месяца встреча с главой Белого дома свидетельствует о «прочных отношениях и взаимопонимании» между ними.

Напомним, в 2013 году армия Египта отстранила о власти Мухаммеда Мурси на фоне волны народного недовольства. Он вместе с соратниками по движению «Братья-мусульмане»1 (террористическая организация, запрещена в РФ) обвинялся в шпионаже в пользу Катара. По версии следствия, Мурси и его сторонники передавали катарской разведке сверхсекретные документы о деятельности египетских спецслужб, чтобы ослабить египетское государство. Мурси не признавал своей вины и заявлял, что суд является произволом египетских властей.

Ранее в комментарии Федеральному агентству новостей политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик заявил, что Ближний Восток близок к новой войне в связи с противоречиями между США и Ираном.

1 Организация запрещена на территории РФ.