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Политика

Волкер рассказал, когда санкции «подействуют» на Россию

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Волкер рассказал, когда санкции «подействуют» на Россию

Киев, 24 сентября. Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер рассказал, когда антироссийские санкции «подействуют» на Москву. По словам американского политика, цель давления — «изменить политику» РФ.

При этом Волкер пояснил, что цель санкций заключается вовсе не в том, что «заставить Россию страдать». Представитель США отметил, что самое болезненное при введении любых ограничений — если они влияют на простых граждан, а Штаты, по мнению Волкера, хотят российскому народу «только добра».

«Санкции ужесточались с течением времени. Но наша цель в том, чтобы понять: сможем ли мы изменить политику РФ», — заявил Волкер в интервью Gordonua.Com.

Он признал, что «на данный момент этого не произошло». Однако американский политик убежден, что санкции «на самом деле работают». По его мнению, можно увидеть как усиление давления, так и то, что Россия «желает отменить» эти санкции.

«Поэтому я всегда утверждаю: санкции не действуют ровно до того дня, пока они наконец подействуют. Мы надеемся, что дойдем в итоге до того момента, когда Россия решит изменить свою политику, и мы сможем достичь какого-то позитивного соглашения», — заявил Волкер.

Ранее Курт Волкер призвал президента Украины Владимира Зеленского начать прямой диалог с российским лидером Владимиром Путиным.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко ранее заявил, что Запад постепенно перестает придерживаться антироссийских санкций.

Напомним, Запад ввел санкции в отношении России после воссоединения Крыма с РФ и событий на Украине в 2014 году. Москва неоднократно отмечала необоснованность и бесперспективность санкционной политики Запада, а российская экономика продолжает демонстрировать устойчивость к экономическим ограничениям. Глава Минфина РФ Антон Силуанов заявлял, что гибкая макроэкономическая конструкция и взвешенная бюджетная политика позволяют России быстро приспособиться к давлению.

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Источник: Gordonua.Com
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