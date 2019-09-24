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Мосгорсуд рассмотрит жалобу призывавшего убивать детей силовиков Синицы 3 октября

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Мосгорсуд рассмотрит жалобу призывавшего убивать детей силовиков Синицы 3 октября

Москва, 24 сентября. Мосгорсуд перенес рассмотрение жалобы на приговор Владиславу Синице, который призывал убивать детей силовиков, на 3 октября. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.

«Заседание по жалобе на приговор переназначено на 3 октября на 10.00», — сообщила она РИА Новости.

Ранее сообщалось, что жалобу Синицы будут рассматривать 15 октября.

Напомним, 3 сентября столичный Пресненский суд приговорил Синицу к пяти годам колонии общего режима. Блогера признали виновным по уголовной статье «Возбуждение ненависти либо вражды в отношении группы лиц, совершенное с использованием Интернета, с угрозой применения насилия». Обвинение просило лишить Синицу свободы на шесть лет.

Основанием для возбуждения уголовного дела стал пост в Twitter, который блогер опубликовал под псевдонимом «Макс Стеклов» 31 июля 2019 года. Комментируя целесообразность деанонимизации сотрудников правоохранительных органов, Синица начал угрожать детям силовиков.

«Синица, используя сетевой псевдоним «Макс Стеклов», посредством публикации в одной из социальных сетей призвал к противоправным действиям насильственного характера в отношении детей сотрудников правоохранительных органов», — говорится в официальном сообщении СК РФ.

5 августа личность блогера была установлена. Пресненский суд постановил поместить Синицу под арест. Вскоре выяснилось, что Синица писал и другие твиты, в которых угрожал убийствами некоторым людям.

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Источник: РИА Новости
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