Москва, 24 сентября. Американская писательница, эксперт в области авиации Кристина Негрони утверждает, что правительство Малайзии скрывало тайну, связанную с исчезновением MH370 в марте 2014 года.

По ее словам, трагедия с малайзийским MH370 могла стать частью широкой правительственной тайны. Как уточнила специалист, за год до трагедии Malaysia Airlines предупреждали о проблемах с отслеживанием рейсов. Об этом аудиторы сообщали компании в апреле и июне 2013 года. Эксперты, изучившие выполнение полетов, обнаружили ряд проблем с соблюдением авиакомпанией государственных и международных авиационных стандартов.

Express раскрыл «государственную тайну» в деле об исчезновении малайзийского MH370. Как пишет издание, полеты лайнеров можно было отслеживать только каждые 30 минут, несмотря на то, что авиаперевозчик должен был чаще узнавать местонахождение каждого самолета. На момент падения самолета Malaysia Airlines была частной компанией, но в августе 2014 года, через несколько месяцев после исчезновения MH370, правительство Малайзии объявило о планах по ее национализации.

Писательница уточнила, что техническая неисправность могла привести к потере избыточного давления, а это отразилось на состоянии пилотов. По ее мнению, люди в самолете подверглись высотной болезни, известной как гипоксия.

В июле авиационный эксперт Тим Термини высказал новую версию исчезновения самолета Boeing-777, следовавшего рейсом Malaysia Airlines MH370 и пропавшего с радаров в марте 2014 года.

По его мнению, есть несколько возможных вариантов развития событий. В частности, лайнер, считает Термини, мог быть захвачен кем-либо из экипажа. Судно также мог уничтожить злоумышленник, пробравшийся на борт до объявления посадки. Либо, предполагает эксперт, захватил самолет кто-то из пассажиров рейса.

Катастрофу, по его догадкам, мог спровоцировать и кто-то из наземных служб. Гипотезы специалиста, однако, не пользуются популярностью. Основной версией катастрофы по-прежнему рассматриваются действия пилота. Командир лайнера Захария Ахмад Шах, как уточняли специалисты, намеренно отклонился от курса, а незадолго до вылета отрабатывал такой план полета на авиатренажере.

Напомним, лайнер исчез в небе над Южно-Китайским морем 8 марта 2014 года через 40 минут после взлета. На его борту в момент крушения находились 239 человек, среди которых были 12 членов экипажа. Все они в январе 2015 года были признаны погибшими в результате «несчастного случая». Следственными органами не были установлены обстоятельства и причины происшествия.

За несколько лет с момента исчезновения воздушного судна было выдвинуто множество теорий. Самолет не раз «находили» в разных уголках планеты на Google Maps. Например, сыщик-любитель из Великобритании рассказал общественности, что разглядел контуры затонувшего лайнера в Андаманском море у берегов Таиланда и Мьянмы.