Экс-депутат Рады объяснил, почему Трамп лишил Украину военной помощи

Президент США Дональд Трамп заморозил военную помощь Украине, опасаясь, что почти 400 млн долларов будут потрачены не по назначению из-за распространения коррупции в стране. Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко объяснил, почему американский лидер принял это решение за неделю до телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

О решении Трампа временно заблокировать выделение военной помощи Украине из-за «большого количества коррупции» в этой стране сообщило издание The Washington Post, ссылаясь на три источника из администрации американского президента. Сообщается, что это решение было принято еще в середине июля, а спустя неделю — 25 июля — состоялся телефонный разговор между Трампом и Зеленским.

«Украина и ее президент Зеленский сегодня попали в так называемую вилку, из которой выбраться будет очень тяжело, — полагает депутат Верховной рады V и VI созывов Алексей Журавко. — Это связано с выборами в США. Ведь на пост главы Белого Дома претендует Джо Байден, чей сын оказался замешанным в коррупционном скандале на Украине. А кроме того, Киев обвиняли во вмешательстве в предыдущие американские выборы, и позволить ему повторить это Трамп не может».

По мнению украинского политика, Трамп ищет компромат на своего соперника на выборах Джо Байдена, и Украина в этой истории стала разменной монетой.

«Зеленскому очень тяжело в этой ситуации. Если он будет молчать, то все подумают, что он поддерживает Байдена. Если он заговорит, то его слова воспримут как наезд на Байдена. То есть республиканцы и демократы используют Украину и ее молодого президента Зеленского как, простите, гумовий нацюцюрник (в переводе с украинского — презерватив). А то, что коррупция на Украине очень распространена, так это уже давно так. Правда, при Леониде Кучме и Викторе Януковиче такого размаха не было. Хорошо, что Трамп все-таки это заметил. Может, до него, наконец, дошла информация о том, как на Украине распродают оружие и поступают с остальной помощью партнеров? Трамп, будучи финансово грамотным человеком, не хочет выкидывать деньги на ветер. А Зеленский пытается угодить всем, но ничего у него не получается», — сказал Журавко в комментарии Федеральному агентству новостей.

Политик добавил, что сейчас Зеленскому приходится разбираться со свиньей, подложенной его предшественником Петром Порошенко.