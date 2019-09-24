Многодетным отцам в России хотят предоставить право досрочного выхода на пенсию

Москва, 24 сентября. Многодетные отцы должны получить льготы по выходу на пенсию, аналогичные тем, что по закону уже предоставляются многодетным матерям. Об этом заявила депутат Государственной думы Оксана Бондарь.

Замглавы Комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока, член «Единой России» Оксана Бондарь объяснила, что пока законодательством предусмотрена возможность досрочного выхода на пенсию только для многодетных женщин.

«Отцы тоже могут выйти на пенсию раньше срока, но только если они воспитывают ребенка-инвалида. Позиция нашей фракции — многодетные мужчины должны получить льготы по выходу на пенсию, аналогичные тем, что предоставлены законом многодетным матерям», — рассказала депутат «Парламентской газете».

В правительстве считают, что господдержка многодетным семьям должна идти в основном через матерей, но в «Единой России» уверены, что поддержка отцов станет мощным инструментом для улучшения демографической ситуации в стране.

Таблица льгот, которую предлагают члены фракции, выглядит следующим образом: если мужчина имеет трудовой стаж не менее 20 лет и воспитывает троих детей в одной семье, то он имеет право выйти на пенсию в 62 года вместо 65 лет.

Если четверых детей — в 61 год, а если в семье растут пятеро и более детей, то их отец должен получить право уйти на пенсию в 55 лет.

Отдельный льготный режим предусматривается для регионов Крайнего Севера: если в семье отца, проработавшего на северах не менее 17 лет, воспитываются двое детей и более, то он может стать пенсионером в 55 лет.

«Хотя наш законопроект правительство не поддержало, оно не высказало принципиальных возражений против его идеи», — отметила Бондарь.

В связи с этим 24 сентября фракция снова направит текст документа в правительство, но уже с поправками с учетом замечаний минтруда. «Единая Россия» рассчитывает, что законопроект будет внесен в Госдуму до конца октября, рассказала депутат.