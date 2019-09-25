Сирийская армия перехватила танкер, перевозящий наркотики из Хомса в Алеппо

Дамаск, 25 сентября. Компетентные органы безопасности CАР перехватили танкер, который перевозил топливо из Хомса в Алеппо. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Полевой офицер сообщил, что танкер для перевозки нефтяных материалов был задержан по подозрению в перевозке наркотических веществ. При осмотре внутри него было обнаружено большое количество запрещенных препаратов, таких как гашиш и кептагон, спрятанных в секретном укрытии. В итоге пассажиры танкера и водитель были арестованы, им предстоит предстать перед судом.

Стоит отметить, что это далеко не первый случай, когда сирийские правоохранительные органы пресекают попытку перевозки наркотиков на территории республики и за ее пределами. Контрабанда наркотиков является одной из главных статей дохода незаконных вооруженных группировок наряду с продажей нефти, газа и других ценных природных ресурсов. Сами боевики, несмотря на законы шариата, также активно употребляют наркотики. Главари террористических группировок периодически подсаживают своих подчиненных на различные стимулирующие вещества.

Ранее сообщалось, что cирийские полицейские захватили автомобиль, загруженный большим количеством наркотиков кептагона. Это произошло в окрестностях Дамаска.

Источник в службе безопасности, основываясь на точной информации и последующих мерах безопасности, рассказал, что компетентные органы, работающие в районе Дамаска, конфисковали большой грузовик, перевозивший множество наркотических таблеток кептагона. Они были спрятаны в секретном месте. Всего было обнаружено более 400 тысяч таблеток. Все злоумышленники по итогу были арестованы и отправлены в места заключения. В данный момент их судьбу решает суд.