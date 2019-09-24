В России могут запретить продажу алкоголя в «наливайках»

Москва, 24 сентября. Госдума РФ приняла в первом чтении проект о запрете продажи алкоголя в «рюмочных». Авторами инициативы выступили депутаты от фракции «Единая Россия», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Согласно документу, речь идет о «наливайках» — ресторанах, барах, кафе и буфетах, расположенных в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях и имеющих площадь зала обслуживания менее 20 квадратных метров.

Законопроектом предусматривается право органов госвласти регионов устанавливать дополнительные условия розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в многоквартирных домах и на прилегающих территориях. В том числе при принятии такого закона они получат право на введение полного запрета на реализацию спиртных напитков в таких заведениях на основании решения общего собрания собственников помещений в доме.

В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей значимость инициативы оценил заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин.

«Все депутаты, и я в том числе, получаем большое количество обращений от людей, которые совершенно недовольны тем, что происходит. По существу — такие заведения — это уход от контроля, лазейка, которая позволяет круглосуточно торговать спиртными напитками. Никаких там де-факто настоящих кафе не существует», — рассказал Говорин

При этом член фракции «Единая Россия» отметил, что после употребления алкоголя граждане нередко нарушают общественный порядок рядом с такими заведениями.

«Существуют мониторинговые исследования, которые доказывают прямую зависимость уровня преступности в районах от плотности точек продаж алкоголя, равно как и времени таких продаж. Этому надо положить конец», — добавил парламентарий.

Необходимо стремиться к уменьшению самих продаж алкоголя, а также количества мест, где можно его приобрести, уверен депутат.

«Я считаю, что этот законопроект в полной мере соответствует концепции Российской Федерации по снижению уровня алкогольной угрозы в стране. Убежден, что этот закон будет принят, и это будет правильно», — указал Говорин.

Он также отметил, что принятие таких мер является необходимостью в наши дни.

«Мы должны спасти своих детей, спасти свой народ. Ну что это такое — потребление алкоголя в селах, в районах — оно избыточно. У меня есть фотография, где в одном доме, где 12 подъездов, 6 пивнушек. Это путь в никуда. Мы никак не можем снизить смертность населения трудоспособного возраста — а именно смертность мужчин трудоспособного возраста на 40% обусловлена пьянством — алкоголизмом и медицинскими последствиями от этого потребления», — заявил парламентарий.

Собеседник ФАН назвал эту тему вопросом народосбережения.

«Четыре миллиона мужчин в России, которые вступив в брак, оказываются бесплодными. Какая причина этого — это систематическое потребление пива, пивных напитков и, естественно другие факторы, которые обусловлены именно рискованным поведением. Бороться надо за мужчин. А то бедным женщинам скоро и родить будет не от кого», — добавил Говорин.

Приоритетом для нашей молодежи должна стать установка на формирование здорового образа жизни, сохранения и укрепления своего здоровья, подытожил депутат.