Эксперт назвал технологией будущего идентификацию мобильных абонентов по лицу и голосу

Политолог Руслан Осташко уверен, что за идентификацией мобильных абонентов по лицу и голосу будущее, и к нему нужно быть готовым.

Ранее газета «Известия» сообщила, что компания «Ростелеком» активно работает над созданием системы удаленной идентификации владельцев виртуальных SIM-карт (eSIM) с помощью биометрических данных. Предполагается, что теперь для регистрации в Cети не нужно будет посещать офис оператора связи. Достаточно будет сделать свой снимок с камеры телефона или компьютера и произнести несколько слов в микрофон. Проект может быть реализован на базе Единой биометрической системы (ЕБС), создававшейся для удаленной идентификации и обслуживания клиентов банков.

«С паспортом в отделение нужно приходить только один раз, при регистрации в системе и сдаче образцов биометрии», — сообщил директор проектного офиса виртуального оператора (MVNO) «Ростелекома» Алексей Чернецов.

По мнению политического аналитика, главного редактора интернет–издания Politrussia Руслана Осташко, в России уже давно нужно было ввести технологию идентификации пользователей по биометрическим данным.

«Я знаю, что у этой системы много критиков, которые считают, что их «оцифруют» — фотографии, голоса, биометрические данные будут записаны, и, в принципе, на людях поставят клеймо. Но либо наше государство возглавляет все современное и новаторское, управляет и регулирует это, либо частные компании, что самое страшное, будут искать самостоятельные пути решения этой проблемы, но тогда никто не сможет нас защитить. Я лично очень рад, что наша страна является одним из мировых лидеров по внедрению цифровых технологий, но мне кажется, мы должны сделать еще один большой шаг вперед», — поясняет эксперт.

В качестве примера удачной реализации государственного информационного проекта собеседник Федерального агентства новостей привел портал «Госуслуги», которым пользуется огромное количество жителей России. При этом Руслан Осташко подчеркивает, что вряд ли можно найти пользователя, недовольного реализацией приложения.

«Даже из Европы люди приезжают, смотрят на те возможности, которые с ним (порталом. — Прим. ФАН) открываются, и говорят, что у них такого нет. Я сейчас живу в Севастополе, и здесь также пользуюсь порталом «Госуслуги». Мне нужно было машину на учет поставить — я просто захожу в приложение и записываюсь, причем это работает по всей стране. Хотите в больницу — записывайтесь, нужно ребенка записать — пожалуйста, это очень удобно и этому мы привыкли доверять. Ни у кого же сомнений не возникает в том, что те данные, которые мы туда вносили, ходили в МФЦ с паспортом, оставляли биометрию, куда-то уходят», — продолжает аналитик.

Еще одним примером удачной реализации идентификации пользователей посредством биометрических данных может похвастаться Сбербанк, который уже давно проводит авторизацию при помощи голоса.

«Когда вы звоните в контактный центр, и если участились мошеннические схемы, то при дополнительной идентификации приходится вспоминать кодовое слово, дату рождения, адрес и место регистрации. А так вы просто звоните, и ваш голос, если он есть в базе и он привязан к вашему аккаунту, автоматические авторизует вас как настоящего владельца. Это очень удобно и сейчас тот факт, что «Ростелеком» — частная компания с большим участием государства, что в нашей стране приравнивается к госструктуре — решила этим вопросом заняться — это очень здорово», — говорит эксперт.

Необходимо отметить, что первым из российских операторов связи технологию eSIM внедрила компания Tele2. В конце апреля она начала продавать «электронные» сим-карты в пяти столичных салонах, однако в середине мая Минкомсвязь попросила руководство компании приостановить проект до разрешения всех вопросов, касающихся безопасности. На прошлой неделе Минкомсвязь разрешила Теле2 продолжить эксперимент с eSIM, и оператор уже возобновил тестовые подключения eSIM в нескольких салонах.

«Дело в том, что технология eSIM — это то, что в нашей стране пока не работает. А вообще eSIM — это когда нам не нужно идти в магазин и покупать физическую симку для мобильного телефона. Достаточно через Интернет заказать себе определенную команду, которая приходит на ваш телефон, и вы можете переходить на любого оператора связи. То есть вы упрощаете себе жизнь», — поясняет Руслан Осташко.

При этом собеседник ФАН подчеркивает, что в настоящее время у России «довольно сложное законодательство, связанное с обязательной идентификацией пользователей». Другими словами, силовые структуры, обеспечивающие безопасность граждан, должны знать, кто с какого номера звонит и кому этот номер принадлежит физически.

«Это нужно в связи с борьбой с терроризмом, с участившимися случаями звонков о минировании и т. д. Давайте согласимся, что государство действительно должно знать, кому принадлежит тот или иной сотовый телефон. Точно так же как я, например, считаю, что государство должно обеспечить нам с вами защиту от ботов и злоумышленников в соцсетях, мы должны иметь два уровня авторизованных пользователей. То есть авторизованный или идентифицированный человек. Пусть он под ником, но все знают, что это реальный человек, а не неидентифицированный пользователь, который рассылает спам, занимается мошенничеством и т. д. Поэтому здорово, что «Ростелеком» этим занимается, и печально, что мы начали этим заниматься довольно поздно, в 2019 году, когда весь мир этим уже пользуется. Хорошо, что мы к этому идем, и мы это быстро внедрим», — говорит эксперт.

Осташко считает, что для полноценной, стабильной работы eSIM на территории России необходимо совершенствование федерального закона, при соответствующем регулировании технологии со стороны государства.

«Если государство этого не сделает, то это сделают частные компании, и тогда данные пользователи будут попадать в чужие руки, и никто их защитить не сможет, так как нет единого стандарта. Но вот если государство сейчас примет единый стандарт и закон, то оно сможет защитить людей, и бояться этого не нужно будет. Потому что «Госуслуг» никто не боится, и таким образом мы рано или поздно придем к электронному голосованию, которому все будут доверять», — отмечает политолог.

Напомним, Минкомсвязь, Федеральная антимонопольная служба и ФСБ к январю 2020 года должны проработать легализацию в РФ виртуальных сим-карт. Технология, которую уже поддерживают новые iPhone, Apple Watch и другие устройства, позволит отказаться от использования физических сим-карт. Но у операторов связи и экспертов вызывают опасения вопросы безопасности абонентских данных при использовании eSIM.