Зеленский ожидает «мощную» встречу с Трампом в США

Нью-Йорк, 24 сентября. Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что его встреча с американским коллегой Дональдом Трампом будет продуктивной. Об этом сообщили в пресс-службе главы украинского государства.

Зеленский прибыл в Нью-Йорк с рабочим визитом для участия в 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Во время поездки он встретился с представителями украинской общины в США.

«Я думаю, что у нас будет предметная, мощная встреча», – подчеркнул президент Украины, говоря о предстоящих переговорах с Трампом.

По его словам, Киеву нужна поддержка Вашингтона.

Напомним, на днях Зеленский провел телефонные переговоры с вице-президентом США Майком Пенсом. Глава Украины подчеркнул значимость поддержки со стороны США для укрепления обороноспособности страны и реформирования национального сектора безопасности. В ходе беседы он также выразил надежду на рост объемов помощи со стороны Вашингтона в 2020 году.

Тем временем стало известно, что Трамп за неделю до июльского телефонного разговора с Зеленским распорядился временно заблокировать выделение военной помощи Украине. Глава Белого дома объяснил свое решение боязнью за то, что деньги будут несоответствующим образом потрачены из-за коррупции в этой стране.

Отметим, что и сама беседа вызвала недовольство в Вашингтоне. Американские конгрессмены не исключили импичмента Трампа в связи с подозрением о давлении главы Белого дома на украинского коллегу из-за вопроса о Джозефе Байдене — кандидате на президентских выборах 2020 года — и его сыне Хантере, пишет «Газета.ru».