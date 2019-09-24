Телеведущий Николаев рассказал, как можно помочь больной Заворотнюк

Москва, 24 сентября. Телеведущий Юрий Николаев призвал молиться за актрису Анастасию Заворотнюк, у которой якобы диагностировали четвертую стадию рака мозга.

Николаев признался, что не знает, что на самом деле происходит с Заворотнюк. Он констатировал, что не хочет вникать в подробности болезни, которую не знает, чтобы не усугублять ситуацию.

Телеведущий отметил, что супруг актрисы Петр Чернышев очень любит ее. Фигурист, по информации Николаева, находится в данный момент рядом с супругой и никуда от нее не отходит. По его информации, муж делает все возможное, чтобы болезнь отступила.

«Я мысленно рядом с этой семьей — с Настей, с Петром, — приводит его слова KP.Ru. — Посылаю Насте свою энергию».

Он добавил, что молится за здоровье звезды сериала «Моя прекрасная няня». Николаев призвал россиян последовать его примеру. Ведущий отметил, что на данный момент только так можно помочь больной актрисе.

«Быть может, наша общая энергия, слова поддержки помогут ей победить недуг», — предположил ведущий.

Напомним, этим летом Заворотнюк перестала появляться на публике. На фоне ее загадочного исчезновения появились слухи, что у актрисы диагностирована последняя стадия рака мозга. Родные и близкие звезды отказываются делать какие-либо официальные заявления.

По информации СМИ, артистка на данный момент лежит в одной из частных клиник Москвы. По некоторым данным, ей сделали операцию, по другим — врачи считают, что ее опухоль неоперабельна. Вся информация о здоровье Заворотнюк по-прежнему остается на уровне слухов и домыслов.