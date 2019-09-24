Захарова считает отказ в визах делегации РФ примером неуважения США к ООН

Москва, 24 сентября. Россия опровергает заявления США о том, что делегация РФ якобы невовремя подала документы на визы для участия в заседании Генассамблеи ООН, заявила спикер МИД РФ Мария Захарова.

По ее мнению, то, что Вашингтон отказал в визах российским делегатам, стало возмутительным примером неуважения со стороны США к этой всемирной организации. Кроме того, Захарова считает, что это также демонстрирует то, что США «не выполняют свои обязательства в качестве страны, принимающей у себя всемирную организацию».

Как сообщалось ранее, американские визы не получили десять членов российской делегации, которые должны были участвовать в заседании Генассамблеи ООН. США заявили, что причиной стало то, что документы на визы были поданы якобы в неправильные сроки. Москва эти заявления опровергает. Невыдачу виз ранее прокомментировал и российский сенатор Константин Косачев.

По его мнению, это «возмутительная акция, не имеющая объяснений и оправданий». Ежегодная сессия ГА ООН пройдет с 24 по 30 сентября.