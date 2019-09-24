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Военные РФ в Сирии зафиксировали 33 нарушения в провинциях Идлиб, Алеппо, Латакия и Хама

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Военные РФ в Сирии зафиксировали 33 нарушения в провинциях Идлиб, Алеппо, Латакия и Хама

Дамаск, 24 сентября. Российские военные за минувшие 24 часа зафиксировали более 30 нарушений режима прекращения военных действий в Сирийской Арабской Республике, турецкие — 20. Об этом сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном во вторник на сайте ведомства. 

По имеющимся данным, российские наблюдатели за прошедший день зафиксировали 33 факта открытия огня в провинциях Идлиб, Алеппо, Латакия и Хама.

«Турецкой частью представительства зафиксировано 20 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб — 8, Латакия — 4, Хама — 7, Алеппо — 1», — следует из документа.

Напомним, вооруженный конфликт в Сирийской Арабской Республике продолжается с 2011 года. В декабре 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в России) в САР и Ираке. На сегодняшний день власти страны работают над политическим урегулированием, восстановлением инфраструктуры и экономики, а также возвращением беженцев. В отдельных районах продолжаются зачистки от боевиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Источник: Минобороны России
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