Косачев назвал возмутительным отказ США оформить визы россиянам для участия в ГА ООН

Москва, 24 сентября. США в нарушение своих обязательств перед международным сообществом не оформили вовремя визы ряду членов российской официальной делегации, которые планировали принять участие в работе сессии Генассамблеи ООН. Об этом сообщил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Он отметил, что попал в число тех, кто не получил вовремя визу США. В связи с этим Косачев не сможет принять участие в Генассамблее ООН в Нью-Йорке, куда он должен был вылететь 24 сентября.

Сенатор назвал возмутительным отказ США оформить визы россиянам для участия в ГА ООН.

«В нарушение своих обязательств перед международным сообществом американская сторона не оформила в срок визы для ряда членов официальной делегации, включая меня, и группы сопровождающих лиц, планировавших вылететь сегодня в Нью-Йорк для участия в работе 74-й сессии Генассамблеи ООН. Это возмутительная акция, не имеющая объяснений и оправданий», — сказал Константин Косачев в комментарии РИА Новости.

Ранее специальный представитель президента России по вопросам климата Руслан Эдельгериев сообщал, что РФ официально объявит на Генассамблее ООН о присоединении к Парижскому соглашению по климату.

Напомним, 74-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН стартовала 17 сентября в Нью-Йорке. Россию на Генассамблее ООН представит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Глава МИД РФ выступит с трибуны ООН, а также примет участие в заседаниях Совета Безопасности ООН.