Наказание за охоту на животных из Красной книги ужесточили в России

Москва, 24 сентября. Госдума России приняла закон об ужесточении наказания за незаконную добычу и оборот особо ценных краснокнижных животных и рыб. Автором поправок в Уголовный кодекс РФ выступило правительство, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Как пояснил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин, охота на животных из Красной книги теперь будет расцениваться как преступление средней тяжести и тяжкое, «а максимальные сроки наказания за него возрастут до восьми лет лишения свободы». По его словам, принятие таких мер позволит более эффективно проводить расследования по таким делам.

Кроме того, документом вводится новый квалифицирующий признак — совершение преступления группой лиц по предварительному сговору.

В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей значимость решения оценил член комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Евгений Марченко.

«Я считаю, что это правильные меры, и выступаю в их поддержку, но восемь лет лишения свободы – это, как говорится, потолок», — считает Марченко.

По словам члена фракции «Единая Россия», срок, аналогичный максимальному за данное преступление, могут назначить за убийство человека.

«Если мы посмотрим статистику по судебным приговорам, то примерно такие сроки выносят за убийство человека. Это очень суровое наказание», — отметил парламентарий.

При этом депутат обратил внимание, что избыточными внесенные в законодательство изменения не находит, хоть они, по его мнению, и являются «жесткими».

В начале сентября самец и две самки африканского страуса, занесенные в Красную книгу, поселились на территории Московского зоопарка.