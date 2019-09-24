Янукович готовится вернуться из России на Украину

Москва, 24 сентября. Бывший президент Украины Виктор Янукович готовится вернуться на родину из России. Об этом рассказал его адвокат Виталий Сердюк.

«Он в настоящее время находится на территории Российской Федерации временно. И защита осуществляет меры, которые обеспечат возможность его пребывания на родине», — уточнил юрист.

Отметим, что накануне Киевский апелляционный суд рассматривал апелляцию на приговор Януковичу по делу о государственной измене. Сторона защиты заявила ряд ходатайств, в том числе о допросе свидетелей событий 20 февраля 2014 года, которые касаются массового расстрела на Майдане.

Как напоминает «Газета.ru», Янукович занимал пост украинского президента с 2010 по 2014 год. После госпереворота в стране он покинул Украину.

В январе 2019 года украинский суд вынес обвинительный приговор Януковичу по делу о госизмене, заочно приговорив его к наказанию в виде лишения свободы сроком на 13 лет. В ответ защита экс-главы Украины подала пять апелляций на вынесенный приговор. Они требуют отменить решение суда и оправдать Януковича, а также закрыть дело или назначить повторное его рассмотрение.

В свою очередь Янукович заявил, что решение украинского суда не имеет ничего общего с законом, а все судебное разбирательство является «политическим заказом». Кроме того, политик отметил, что украинские власти оказывали беспрецедентное давление на судей при рассмотрении данного дела.

Адвокат экс-президента Украины Александр Горошинский заявил, что решение украинского суда по делу Януковича ставит под вопрос легитимность приговора и судебного органа. Он также добавил, что политическая целесообразность уголовного дела против Януковича берет верх над «принципами законности и верховенства права».