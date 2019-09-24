СКР заявил, что подрывом моста террористы пытались сорвать поставку гумпомощи из РФ в ЛНР

Москва, 24 сентября. Подрыв моста в Луганске был направлен на срыв поставки гуманитарной помощи для жителей ЛНР от России. Об этом заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По данным следователей, в четверг 19 сентября неизвестные подорвали три бомбы на опорах моста в Луганске, поскольку выполняли «преступные приказы представителей высшего политического и военного руководства Украины».

«Как полагает следствие, это преступление было направлено на срыв поставки гуманитарной помощи для жителей самопровозглашенной Луганской Народной Республики от РФ», — объяснила Петренко.

Именно по этому мосту через некоторое время после взрывов должен был проехать 86-й конвой МЧС России с гуманитарной помощью, отметили в ведомстве.

После подрыва опор моста российские следователи завели уголовное дело об акте международного терроризма.

Ранее сообщалось, что украинские силовики трижды нарушили перемирие за минувшие сутки, обстреляв территории ЛНР.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году. Донецк и Луганск, не желая подчиняться незаконно пришедшему к власти правительству, объявили о независимости.

В ответ на это ВСУ начали так называемую «АТО», позднее переименованную в «ООС», против ДНР и ЛНР. По информации ООН, жертвами военной операции стали более 13 тысяч человек. Несмотря на ряд заключенных соглашений о перемирии, ВСУ продолжают обстрелы территорий республик Донбасса. Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу с 00.01 по московскому времени 21 июля, однако не продержался и суток.