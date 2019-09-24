Эксперт объяснил, почему США и Польша не помешают строительству «Северного потока — 2»

На встрече польского и американского президентов Анджея Дуды и Дональда Трампа был поднят вопрос о проекте газопровода «Северный поток ― 2». В ходе обсуждения два президента назвали газопровод «угрозой для энергетической безопасности Европы». Об этом заявил заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли.

США и Польша, несмотря на все их старания, не смогут помешать строительству газопровода «Северный поток — 2», считает руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев.

Встреча Дуды и Трампа прошла на фоне старта общеполитической дискуссия на сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций.

«Оба президента признали, что газопровод «Северный поток — 2» является угрозой энергетической безопасности Европы, и обсудили, как лучше остановить этот проект», — отметили в пресс-службе Белого дома.

Трамп уже давно заявлял, что США тратят деньги на безопасность европейских стран, а именно на НАТО, но при этом Евросоюз платит миллиарды долларов России за газ, говорит Разуваев.

«Сейчас все страны Восточной Европы против трубопровода, а американцы лоббируют свой СПГ. Для США это просто бизнес. США вряд ли смогут остановить строительство «Северного потока — 2». Даже если будет задержка, то она будет символичной, не более месяца. Кроме того, «Газпром» страхуется, не возражая против контракта на транзит газа через Украину на год, несмотря на то, что украинская ГТС уже изношенная, а газопровод «Северный поток — 2» новый. Поэтому стоит ожидать взрывной рост дивидендов по «Газпрому» и рост его капитализации», — заявил Разуваев в беседе с Федеральным агентством новостей.

Польша в начале строительства «Северного потока — 2» лоббировала вариант его прохождения по своей территории, уточняет руководитель ИАЦ.

«Изначально планировалось прохождение трубы через Прибалтику и Польшу. Они аргументировали это тем, что себестоимость и трудоемкость строительства газопровода была бы меньше, чем по морю. Но «Газпром» не захотел брать на себя риски транзитных стран», — рассказал собеседник ФАН.

Как отмечает Разуваев, Польша хочет покупать СПГ у США. Они имеют достаточно большие военные расходы по линии НАТО, подчеркивает эксперт.

«Это их политическая линия, но они этот выбор сделали и за него платят. Помешать «Северному потоку — 2» они не могут», — добавил собеседник ФАН.

«Северный поток — 2» — коммерческий российский проект, целью которого является бесперебойное обеспечение газом потребителей из Евросоюза. Согласно проекту, две нити газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год пройдут от побережья России до Германии по дну Балтийского моря. В настоящее время постройку газопровода «Северный поток — 2» завершили на 81%. Запуск трубопровода запланирован на конец текущего года.