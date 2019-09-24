Госдума освобождает доходы пострадавших от терактов и стихийных бедствий от НДФЛ

Москва, 24 сентября. Госдума приняла во втором чтении проект об освобождении от НДФЛ доходов россиян, пострадавших в результате наводнений, лесных пожаров или другой стихии, а также терактов. Автором инициативы выступило правительство, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Согласно тексту документа, речь идет о доходах в денежной и натуральной формах, а также в виде материальной выгоды, включая доходы в связи с прощением долга. Как пояснил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин, таким образом исключается возможность налогообложения вне зависимости от источника, будь то выплаты из бюджета, собранные благотворителями средства или материальная помощь от предприятий.

Он также отметил, что при принятии закон будет иметь обратную силу и распространяться на тех, кто пострадал от различных природных бедствий с начала 2019 года.

В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей значимость инициативы отметила член комитета Госдумы по бюджету и налогам Галина Данчикова.

«Это очень важный законопроект, который предусматривает налоговые послабления для населения, пострадавшего в результате стихийных бедствий. Он был подготовлен по поручению президента и требует оперативного принятия», — заявила Данчикова.

По ее словам, это решение, которое получает законодательный статус по итогам проведения всех необходимых обсуждений и согласований.