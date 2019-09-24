Политолог объяснил, почему разрешение ходить на футбол не приведет иранок к свободе

Москва, 24 сентября. Разрешение посещать футбольные матчи, которое наконец получили женщины Ирана, стало значительным шагом для исламской страны, однако это не приведет иранок к свободе. Таким мнением поделился политолог из Турции Джейлан Озгюль.

Напомним, причиной для запрета на посещение футбольных матчей иранками стали голые ноги спортсменов, которые, по мнению властей республики, не подобает видеть женщинам. Кроме того, в Тегеране считают, что иранки не должны слушать неприличные крики болельщиков. При этом футбол очень популярен среди жительниц Ирана. Запрет действовал в стране с 1979 года. В законе республики он не прописан, однако, по данным правозащитной организации Human Rights Watch, строго соблюдается.

Поводом для отмены запрета стала смерть 29-летней иранской болельщицы, которая прошла на стадион, переодевшись мужчиной. Сначала ее арестовали на три месяца, а затем отпустили перед очередным заседанием суда — ей грозило шесть месяцев тюрьмы. Тогда женщина в знак протеста подожгла себя возле здания прокуратуры, а через неделю умерла в больнице от ожогов.

We gathered in Toronto this evening to light a candle in memory of the #BlueGirl #SaharKhodayari pic.twitter.com/qhN7OW1uWx — Ardeshir Zarezadeh (@Ardeshirz) September 14, 2019

После этого президент ФИФА Джанни Инфантино обсудил с Тегераном отмену запрета на посещение футбольных матчей иранками. По его словам, с 10 октября женщинам Ирана разрешат ходить на стадионы — в этот день иранская сборная проведет домашний матч с Камбоджей в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года.

«Это нечто очень важное — в течение 40 лет такого не происходило, не считая пары исключений», — приводит слова Инфантино «Газета.ру».

Джейлан Озгюль согласился с ним и отметил, что отмена запрета является настоящим прорывом для Ирана.

«Но он не приведет к более свободному обществу. Разрешение делать какую-то одну вещь не приведет ни в Иране, ни в Саудовской Аравии к освобождению женщин. Помочь может лишь смена режима. Иначе останется архаичная модель, к сожалению», — отметил турецкий политолог.

По словам эксперта, корни многочисленных запретов для женщин в Иране и Саудовской Аравии (КСА) лежат в Исламской революции. Озгюль отметил, что тогда королевство было неформальным лидером среди мусульманских стран, однако исламское правительство Тегерана поставило под сомнение этот статус. Как рассказал политолог в беседе с телеканалом «360», до Исламской революции женщины в Иране и Саудовской Аравии были более свободными.

«Все эти строгие запреты появились после Исламской революции, так как КСА пытается показать всему миру, что она лучшее мусульманское государство. Тем же самым занимается и Иран. Это своеобразное соревнование между двумя странами», — подчеркнул Озгюль.

Ранее специальный корреспондент Федерального агентства новостей Аббас Джума побывал в Иране и рассказал о некоторых особенностях жизни женщин в этой исламской стране.