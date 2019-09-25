Глава МИД Сирии обсудил с генсеком ООН работу Конституционного комитета

Дамаск, 25 сентября. Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем обсудил со Специальным посланником Генерального секретаря ООН в Сирии Гейром Педерсеном и сопровождающей его делегацией оставшиеся вопросы, связанные с формированием Конституционного комитета, а также механизмами и процедурами его работы. На мероприятии удалось побывать специальному корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН).

Министерство иностранных дел заявило, что встреча была позитивной и конструктивной, и были единодушны мнения, подтверждающие, что только сирийский народ имеет право руководить конституционным процессом, и что сирийцы должны сами определять свое будущее без какого-либо внешнего вмешательства или давления. Все это необходимо для обеспечения желаемого прогресса в политическом процессе для восстановления безопасности страны.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Министр подтвердил приверженность Сирии политическому процессу и заявил о готовности продолжать сотрудничество со Специальным посланником в целях успеха его миссии, содействуя сирийско-сирийскому диалогу в достижении политического решения ситуации в Сирии, параллельно с осуществлением ее законного права продолжать борьбу с терроризмом в соответствии с международным правом, Уставом ООН и всеми соответствующими резолюциями Совета Безопасности.

Со своей стороны Педерсен выступил с сообщением о результатах своих встреч, проведенных за последний период, высоко оценил прогресс в политическом процессе и подчеркнул свою готовность приложить необходимые усилия для содействия облегчению сирийско-сирийского диалога и достижению желаемых результатов.

На встрече присутствовали заместитель министра Фейсал аль-Микдад, помощник министра д-р Айман Сьюзан и директор личного кабинета Министерства иностранных дел и эмигрантов Мохаммад аль-Амрани.