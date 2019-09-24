Стало известно, почему люди едят мел, песок и камни

Москва, 24 сентября. Почти 10% населения всего мира периодически едят малосъедобные или несъедобные вещи, такие как мел, песок и камни. В международной классификации болезней такое состояние называют аллотриофагией и считают его пищевым нарушением.

Как пишет Planet Today, условно аллотриофагию разделяют на три вида. Первый — употребление в пищу несъедобного: например, камней, песка, клея. Во втором случае люди едят малосъедобные вещи, такие как мел или корм для животных. В третьем случае человек употребляет в пищу сырую продукцию: тесто, фарш или сырую рыбу.

Отмечается, что спровоцировать развитие заболевания могут психологические травмы, сильный стресс, нехватка в организме каких-либо элементов или гормональный сбой. Сама аллотриофагия может спровоцировать развитие воспалительных процессов как пищеварительной системы, так и всего организма.

Издание пишет, что в случае обнаружения тяги «съесть не съедобное» следует обратиться к психологу или психиатру. Кроме того, рекомендуется обратиться к другим специалистам: эндокринологу, неврологу и диетологу. Врачи, выявив причину нарушения восприятия вкуса, назначат соответствующее лечение.

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