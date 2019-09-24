У почтальона Печкина из «Простоквашино» появится властная возлюбленная

Москва, 24 сентября. Новый персонаж появится в мультфильме «Простоквашино». Им станет возлюбленная почтальона Печкина Маргарита Егоровна. Даму сердца вредного Печкина озвучила народная артистка Татьяна Васильева.
По ее словам, Маргарита Егоровна — властная и интересная женщина, и вносит в жизнь Печкина «молнию» и разнообразие. При этом артистка отметила, что Маргарита Егоровна могла быть милой и доброй учительницей, но это было бы совсем не то.
«Меньше всего там будет вульгарности, это я вам обещаю. Но будет ярко и смешно. Я только поэтому за озвучивание и берусь. Иначе зачем вообще вводить новый персонаж?», — поинтересовалась Васильева.
Кроме того, она ответила на критику тех, кто считает создание продолжения мультика неправильным. Она напомнила, что многие классические вещи спустя много лет пересматривают: снимают и ставят заново.
«Каждый хочет попробовать себя, и режиссер, и художники. Если такая мысль появилась, значит, пришло время для этого», — пояснила она в комментарии телеканалу 360.
Васильева также призналась, что при озвучке возлюбленной Печкина ей меньше всего ей хотелось сыграть домоправительницу из «Малыша и Карлсона» или Шапокляк.
«Была опасность попасть в это состояние. Я искала что-то новое», — пояснила артистка.
По ее словам, она с радостью продолжит работу, если ее не уволят и не заменят.
Напомним, в конце мая прошлого года «Союзмультфильм» запустил официальный YouTube-канал, где также стали появляться серии обновленного «Простоквашино». До этого эпизоды выкладывали в соцсетях «Одноклассники» и «ВКонтакте» и на платформе сайта Кино Mail.Ru.