У почтальона Печкина из «Простоквашино» появится властная возлюбленная

Москва, 24 сентября. Новый персонаж появится в мультфильме «Простоквашино». Им станет возлюбленная почтальона Печкина Маргарита Егоровна. Даму сердца вредного Печкина озвучила народная артистка Татьяна Васильева.

По ее словам, Маргарита Егоровна — властная и интересная женщина, и вносит в жизнь Печкина «молнию» и разнообразие. При этом артистка отметила, что Маргарита Егоровна могла быть милой и доброй учительницей, но это было бы совсем не то.

«Меньше всего там будет вульгарности, это я вам обещаю. Но будет ярко и смешно. Я только поэтому за озвучивание и берусь. Иначе зачем вообще вводить новый персонаж?», — поинтересовалась Васильева.

Кроме того, она ответила на критику тех, кто считает создание продолжения мультика неправильным. Она напомнила, что многие классические вещи спустя много лет пересматривают: снимают и ставят заново.

«Каждый хочет попробовать себя, и режиссер, и художники. Если такая мысль появилась, значит, пришло время для этого», — пояснила она в комментарии телеканалу 360.

Васильева также призналась, что при озвучке возлюбленной Печкина ей меньше всего ей хотелось сыграть домоправительницу из «Малыша и Карлсона» или Шапокляк.

«Была опасность попасть в это состояние. Я искала что-то новое», — пояснила артистка.

По ее словам, она с радостью продолжит работу, если ее не уволят и не заменят.