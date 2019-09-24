Пропавший в Екатеринбурге журналист URA.RU нашелся

Екатеринбург, 24 сентября. Исчезнувший в понедельник в Екатеринбурге журналист агентства «URA.RU» Александр Поздеев во вторник нашелся живым и здоровым. Об этом сообщили сотрудники издания, где работает корреспондент.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге без вести пропал журналист издания. Мужчина вышел из дома примерно в 14.00 (12.00 по московскому времени) и отправился на машине Renault Logan в центр города.

Как рассказал начальник пресс-службы Управления министерства внутренних дел по Свердловской области Валерий Горелых, во вторник утром журналист вернулся домой на своем транспортном средстве.

«В ближайшее время вместе с супругой они собираются прибыть в территориальный отдел полиции №7 по Екатеринбургу, куда супруга написала накануне заявление, чтобы помочь в его розыске», — отметил представитель регионального ведомства.

По его словам, поисковые мероприятия прекратились. Редакция «URA.RU» во вторник сообщила, что журналист пропал бесследно на целый день по личным причинам. Там также отметили, что такой случай произошел впервые за все годы работы агентства.