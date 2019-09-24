Суд обязал Петросяна уплатить 10 млн рублей за экспертизу имущества после развода

Москва, 24 сентября. Суд обязал юмориста, автора «Смехопанорамы» Евгения Петросяна после развода оплачивать все расходы, связанные с оценкой имущества, нажитого им с его бывшей супругой Еленой Степаненко. Об этом рассказал адвокат артиста Сергей Жорин.

Защитник Петросяна объяснил «КП», что в настоящее время судебный процесс между бывшими супругами находится на стадии проведения оценочной экспертизы имущества.

По словам Жорина, после оценки недвижимости эксперты перейдут к оценке остальных пяти тысяч предметов, в число которых войдут книги, фарфор, картины и статуэтки. При этом, рассказал адвокат, после назначения экспертизы суд арестовал все счета артиста эстрады, но возложил на него обязанности по оплате действий экспертов.

«Удивительно, что суд назначил экспертизу и одновременно арестовал счета Петросяна. Причем все расходы, а это более 10 миллионов рублей, суд обязал оплатить Евгения Вагановича. Сейчас он работает на эту экспертизу», — рассказал Жорин.

Напомним, Евгений Петросян уже более года не может попасть в свой дом в Зачатьевском переулке Москвы и забрать личные вещи. Этому препятствует экс-супруга артиста и его коллега по сцене Елена Степаненко, которая, считает Петросян, «оккупировала дом».

Несмотря на долгие судебные разбирательства, которые проводятся «исключительно из-за денег», рассказывает адвокат Петросяна, настроение у артиста хорошее.

«Настроение у него хорошее. Жизнь продолжается, брак расторгнут, раздел имущества идет своим чередом. Мы добьемся, чтобы все было разделено в соответствии с законом», — сказал защитник.

Пара Петросяна и Степаненко развелась в 2018 году. Как сообщают СМИ, семья распалась из-за новой возлюбленной юмориста, его молодой помощницы Татьяны Брухуновой.

Сейчас известные российские юмористы занимаются разделом 1,5-миллиардного имущества.