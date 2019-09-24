Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Экс-мэр Новокуйбышевска скончался в больнице после попытки суицида

366
0 Оставить комментарий

Экс-мэр Новокуйбышевска скончался в больнице после попытки суицида

Самара, 24 сентября. Бывший мэр Новокуйбышевска Владимир Фомин скончался в больнице, куда был доставлен после попытки суицида. Ему было 58 лет.

О смерти Фомина сообщила пресс-служба администрации Новокуйбышевска. Согласно данным мэрии, Фомин ушел из жизни 24 сентября в 07.35 МСК. Информацию о времени и месте прощания обещают сообщить дополнительно. По данным местных СМИ, Фомин долгое время страдал от болезни сердца и перенес несколько операций. Пост главы Новокуйбышевска Фомин занял 4 декабря 2018 года.

В конце сентября он принял решение оставить эту должность. В настоящее время обязанности мэра города исполняет Виталий Румянцев, бывший заместитель Фомина, пишет РИА Новости. Известно, что по факту случившегося СК РФ проводит доследственную проверку.

infox - new
Источник: РИА Новости
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров