Скворцова рассказала об увеличении продолжительности жизни россиян

Москва, 24 сентября. Продолжительность жизни россиян выросла почти на восемь лет с 2000 года. Об этом сообщила журналистам глава министерства здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Она уточнила, что с начала XXI века продолжительность жизни россиян увеличилась на 7,7 года.

«Это реально очень большое достижение», — подчеркнула глава Минздрава.

Также Скворцова рассказала, что с 2000 года удалось в 4,9 раза снизить материнскую смертность и в 3,6 раза сократить смертность среди младенцев, передает «Ридус». Кроме того, по словам министра здравоохранения, за эти года почти в четыре раза снизилось количество смертей от туберкулеза. Улучшение показателей связано с соответствующими мероприятиями Минздрава.

Помимо этого, в четыре раза удалось сократить потребление табака и алкоголя среди россиян. Что касается подростков, то среди них курить и употреблять спиртные напитки стали в три раза меньше. При этом Скворцова отметила, что ее министерство все еще видит ряд недостатков.

«Мы с ними боремся, это и есть залог того, что мы и дальше будем двигаться поступательно», — цитирует главу Минздрава телеканал «360».

Ранее Скворцова рассказала, что за семь месяцев 2019 года продолжительность жизни российских женщин увеличилась до 78,5 лет, а мужчин — до 68,5. По словам министра, темпы роста продолжительности жизни в России превышают показатели других стран, передает «Парламентская газета».