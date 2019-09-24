Молодым ученым предлагают подумать, как улучшить систему здравоохранения в РФ

НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента департамента здравоохранения Москвы (НИИОЗММ ДЗМ) проводит конкурс работ молодых исследователей в рамках форума с международным участием «Социология здоровья», который стартует в столице 12 ноября.

Специализация конкурсанта может быть любой: журналист, психолог, менеджер, юрист и т.д. Главный критерий — участнику необходимо провести собственное исследование на стыке социологии и медицины, которое должно нести в себе потенциальное управленческое решение для возможного практического применения в системе здравоохранения. Работа может содержать прикладные рекомендации по внедрению нового метода, устранению назревшей проблемы в медицине.

«Социологам недостает медицинских компетенций, медикам — социологических. Цель конкурса — найти среди молодых ученых редких специалистов, которые готовы развиваться на стыке социологии и медицины, и оказать им мощнейшую поддержку», — рассказал Федеральному агентству новостей организатор форума, руководитель отдела медико-социологических исследований НИИОЗММ ДЗМ, кандидат политических наук Игнат Богдан.

Лауреатам конкурса специалисты НИИОЗММ ДЗМ обещают оказать консультативную помощь, обеспечить доступ к участию в главных профессиональных событиях московского и российского здравоохранения. Это конференции, семинары, а также возможность публикации в научном журнале, индексируемом международной базой Scopus. Для авторов самых сильных работ может быть организована стажировка или совместный проект в отделе медико-социологических исследований медучреждения.

Конкурс проводится для молодых ученых со всей России в возрасте до 35 лет, приглашаются и коллективы исследователей. При наличии ученой степени доктора наук возраст участника может быть продлен до 42 лет. Заявки принимаются до 1 ноября. Финальный этап — презентация лучших работ и награждение победителей — пройдет 12 ноября 2019 года в рамках форума с международным участием «Социология здоровья» в ЦВК «Экспоцентр».