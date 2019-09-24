Пожилой сириец рассказал ФАН о своем отношении к России

Дамаск, 24 сентября. Специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) побеседовал с пенсионером из сирийского Дамаска и узнал, как он относится к присутствию российских военных в его стране.

По словам мужчины, в данный момент в сирийской республике спокойная обстановка. Ситуация постепенно меняется к лучшему, люди начинают привыкать к стабильной и безопасной жизни.

На вопрос об отношении к российским военным, находящимся на территории его страны, сириец ответил положительно.

«Я благодарен армии России, так как она помогла народу Сирии. И я также благодарен и правительству России и ее народу за оказанную нам помощь. За помощь нашему народу», — заявил мужчина в комментарии ФАН.

Стоит отметить, что вооруженные силы России участвуют в масштабных операциях против террористических формирований в Сирии с 2015 года. ВКС РФ прибыли на территорию республики по просьбе президента Сирийской Арабской Республики Башара Асада.

При поддержке российских военных сирийской правительственной армии удалось освободить большую часть страны от незаконных вооруженных группировок — «Исламского государства»1 и «Джебхат ан-Нусры»1 (деятельность обеих запрещена в России).

В данный момент сирийские военные продолжают бороться с террористами, оставшимися в районе юга провинции Идлиб и севера провинции Хама. Эта операция также проходит при поддержке российской стороны.

Кроме того, РФ активно помогает правительству Дамаска в восстановлении республики, пострадавшей от рук боевиков. В частности, российские компании участвуют в строительстве новых объектов и запуске новых производственных мощей. Кроме того, между Россией и Сирией успешно развиваются торговые и экономические отношения.

1 Организация запрещена на территории РФ.