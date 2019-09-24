Эксперт назвал фантазией заявление Украины о морской границе с Россией

Заявление украинской «Госгидрографии» о создании морской границы между Украиной и РФ — отражение воли США, уверен военный эксперт Василий Дандыкин.

Ранее украинское госучреждение «Госгидрография» призвало инициировать «принудительные» переговоры по установлению морской границы между Украиной и Россией. Сотрудники учреждения вспомнили заключение договора о госгранице от 2003 года и посетовали, что это соглашение не устанавливало морские границы между двумя странами.

«Поэтому «Госгидрография» предлагает инициировать на уровне высших должностных лиц государства принудительный переговорный процесс с Россией по установлению морской границы между Украиной и РФ», — значит в сообщении ведомства.

По мнению специалистов учреждения, без установления морской границы с РФ украинская сторона никогда не сможет «полноценно осуществлять свой суверенитет в пределах моря, реализовывать права в пределах морской зоны, а также легально использовать морские природные ресурсы».

Сотрудники этой организации заявляли ранее о необходимости создания «морского режимного района» вокруг полуострова Крым. Это якобы полностью перекрыло заход в его порты всех иностранных и российских судов. Комментируя предложение «Госгидрографии», военный аналитик, капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что «предложение само по себе тупиковое, особенно если оно преподносится как «принудительное».

«Кто может нас к чему-либо принудить? Это тупиковый путь, особенно если учесть, что раньше граница никак не обговаривалась. Между прочим, они сами приостановили действие важнейших для двух стран договоров: и выход из СНГ, и договор о госгранице. Так что это (предложение — Прим. ФАН) очередная фобия или фантазия Киева, называйте как хотите. Вся эта «принудительность» выходит боком, это видно даже на примере того злополучного похода годичной давности, когда Киев намеревался осуществить прорыв через Керченский пролив, нарушив наши территориальные границы. Все помнят, чем это закончилось — добрыми жестами с российской стороны по обмену пленными», — утверждает эксперт.

Необходимо отметить, что в конце ноября 2011 года Россия и Украина подписали план по демаркации границы. Через год был открыт первый пограничный знак на брянско-черниговском участке в районе стыка границы Украины, России и Белоруссии. В том же 2012 году лидеры двух стран Владимир Путин и Виктор Янукович подписали совместное заявление по вопросам делимитации морских пространств в Азовском и Черном морях, а также в Керченском проливе. После длительного переговорного процесса стороны собирались подписать двусторонний договор, который бы урегулировал соответствующие вопросы.

«А вообще, заявление украинской «Госгидрографии», конечно же, связано с Крымом. Такие заявления будут звучать еще не раз, причем с намеком на поддержку мирового сообщества в лице флота ВМС США и стран НАТО. Но все это, кстати, проходит в рамках интересов самой западной коалиции, а не Украины. Для США и НАТО этот регион очень интересен, так что все предложения Киева не что иное как отражение воли США и НАТО. Украина является лишь разменной монетой, источником раздражения, давления на Российскую Федерацию в геополитическом плане», — заключил Дандыкин.

Напомним, согласно договору от 2003 года, Азовское море и Керченский пролив являются внутренними водами России и Украины. Осенью 2018 года российские пограничники задержали в районе Керченского пролива несколько кораблей украинских ВМС и 24 моряков, которых обвинили в нарушении границы и арестовали.