Экс-депутат Рады объяснил, почему глава МИД Украины не ключевая фигура в диалоге с РФ

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко не ключевая фигура в налаживании диалога с Москвой, считает экс-депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров. Также бывший депутат Верховной рады Анна Герман в эфире телеканала «112 Украина» высказала мнение, что президент Украины Владимир Зеленский допустил ошибку, назначив главой МИД Пристайко.

«Пристайко не та фигура, при всем уважении к этому человеку, он слишком пронатовский и работал с НАТО очень близко. С ним не будет говорить Москва», — отметила Герман.

Политик утверждает, что на должность главы МИД Зеленскому следовало назначить человека, «с которым бы говорили и Запад, и Восток». В качестве примера Герман привела экс-министра иностранных дел Украины Константина Грищенко и бывшего замглавы министерства Александра Чалого.

Килинкаров подчеркивает, что на данном этапе других назначений от Зеленского ожидать не стоило. Он отмечает, что неготовность Пристайко к диалогу с Москвой всем очевидна.

«Но разве Зеленский готов к полноценному диалогу с Москвой? Или власть с целом готова к прямым переговорам? Или позиция поменялась во внешнеполитическом курсе? Пока я не вижу, чтобы что-то поменялось. Есть отдельные положительные штрихи, связанные с обменом удерживаемых лиц, заявлениями по снятию блокады с Донбасса и выплате его жителям социальных пенсий. Однако действий никаких я не вижу. Можно, конечно, сказать, что Пристайко не готов к диалогу и Москва не будет вести диалог, но ведь между странами нет полноценного диалога на уровне президентов. Кроме того, нет даже межпарламентских контактов», — сказал Килинкаров в беседе с Федеральным агентством новостей.

Поэтому, по мнению экс-депутата, если Пристайко назначили на эту должность, «нужно как-то пережить этот этап». Через какое-то время Украина должна найти более серьезные возможности по диалогу с Россией, подчеркивает политик.

«Однако я не вижу никаких подвижек со стороны украинской власти в отношении полноценного диалога с Россией и урегулирования всех проблем, с которыми мы столкнулись. Пристайко здесь не ключевая фигура», — пояснил Килинкаров.

Ранее член Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова главы МИД Украины Вадима Пристайко о деградации антироссийских санкций, отметив, что это неизбежный процесс.